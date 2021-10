Oba byli převezeni do zdravotnického zařízení v Sušici, kde se podrobili lékařským vyšetření i odběrům biologických materiálů.

Policisté ze Sušice odhalili v neděli dva řidiče, kteří neměli za volantem co dělat. Testy měli pozitivní na drogy, žena i na alkohol. Ta navíc porušila i další předpisy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.