Před jedenácti lety měl její syn vážnou nehodu. Od té doby je v kómatu, leží v léčebně dlouhodobě nemocných. Jeho matka, která žije s manželem v malé obci nedaleko Nýrska na Klatovsku, se stala mladíkovou opatrovnicí a měla tak dispoziční práva k účtu, kam chodil jejímu synovi jeho důchod. Z něj rodiče platili mladému muži pobyt v léčebně, část peněz ale matka použila na chod domácnosti, neboť ona i její manžel jsou invalidní důchodci a obracejí podle svých slov každou korunu. Sáhnout na synovy finance ale 54letá žena neměla právo, a tak ji policie obvinila ze zpronevěry a hrozí jí až osm let kriminálu. Žena i její manžel jsou z toho zdrceni.

„Syn měl nehodu 9. března 2009, den před svými 22. narozeninami. Byl to pro nás nejhorší den v životě. Syn je v kómatu a je nulová šance, že se vůbec probere. Manželka je od té doby na prášcích, bere antidepresiva. Přestala dělat, je v invalidním důchodu třetího stupně. Teď dostává 5900 korun měsíčně. Já jsem na tom podobně, mám také invalidní důchod třetího stupně,“ řekl Deníku manžel obviněné.

Dodal, že syn byl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zbaven po dopravní nehodě způsobilosti k právním úkonům. Jeho matka se v roce 2013 stala na základě usnesení soudu jeho opatrovnicí a měla spravovat synův majetek. Z invalidního důchodu mu platila pobyt v léčebně, část peněz ale využila pro sebe a manžela, a to podle svých slov na nutná vydání. „My jsme vůbec netušili, že peníze nemůžeme používat. Ani jednoho z nás by něco takového nenapadlo. Víme, že kdyby syn mohl promluvit, nevadilo by mu, že jsme peníze použili, když jsme je potřebovali,“ uvedl manžel ženy, kterou nedávno policie obvinila ze zpronevěry. „Svým jednáním způsobila svému synovi škodu ve výši 441 986 Kč,“ informovala Deník Dana Ladmanová z klatovské policie. Podle obou manželů je ale částka přemrštěná, z těchto peněz byly podle nich placeny i náklady přímo spojené se synem, například antidekubitní matrace či cesty za ním do léčebny.

„Už jsme ale začali škodu splácet, domluvili jsme se na třech a půl tisících měsíčně. Šetříme, jak můžeme, abychom to uhradili, byť se dá předpokládat, že to jednou po smrti syna připadne nám, tedy když se toho dožijeme. Opatrovnicí syna bude místo manželky jmenována naše dcera,“ dodal muž. On i jeho žena věří, že soud bude shovívavý a invalidní důchodkyně vyvázne s podmínkou.