„Měl jsem regulérně zlomený vaz, ale nebyla poraněná mícha, což je svým způsobem zázrak. Ale krk mám spojený šrouby do lebky, což je hodně nepříjemné a limituje mě to. Dále jsem přišel o pravé oko, nerv je nenávratně poškozený. Také jsem měl poraněné plíce, prasklou lebku a další zranění,“ vylíčil Haidelmayer, který se kvůli zdravotním problémům musel vzdát oblíbené práce. Jeho zmocněnec po Müllerovi požadoval celkem 26,6 milionu korun coby bolestné, za obavy z blízkosti smrti, psychické problémy a především za ušlý zisk, minulý i budoucí. „Už nikdy nebude pokračovat v kariéře světově uznávaného kadeřníka,“ vysvětlil výši částky.

Cikáni do plynu a do práce, křičel. Pak vytáhl pistoli

Müller soudu řekl, že supersport byl jeho, a to přesto, že dle svých slov pracuje jako hlídač a vydělává si maximálně 20 tisíc korun čistého měsíčně. Nehodu nepopíral, odmítl ale, že by Haidelmayera vyzval, aby se nepoutal, i to, že by jel rychle. „Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ prohlásil. Dodal, že je zkušený řidič, jezdil i s Ferrari či Porsche, a nikdy neměl žádnou vážnou nehodu. Na otázku, proč po události převáděl svůj nemovitý majetek, uvedl, že byt v Praze i rodinný dům dostal od otce, ovšem ten mu majetek posléze zase vzal, neboť byl naštvaný právě kvůli nehodě, při níž těžce zranil člověka. Na Müllerovu stranu se postavil i Zdeněk B., který soudu řekl, že slyšel, že Haidelmayera vyzval k připoutání. „Je to lež,“ reagoval poškozený, jenž si na chodbě při čekání na rozsudek s obžalovaným ostře vyměňoval názory. Podle svých slov nechtěl, aby vše došlo až k soudu, ale marně čekal na dohodu. Müller mu měl coby odškodné nabídnout pouze drogy. To však obžalovaný odmítl.

Müllerův obhájce žádal zproštění obžaloby, státní zástupce podmínku a zákaz řízení. S tím se ztotožnil i soud, jenž Müllera potrestal šestiměsíčním trestem, který podmíněně odložil na zkušební dobu 16 měsíců. Zároveň mu na 16 měsíců zakázal řídit motorová vozidla. S uplatněnými nároky poškozeného i zdravotní pojišťovnu odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „Soud dospěl k závěru, že nehoda byla způsobena nesprávným způsobem jízdy obžalovaného. Bodnutí hmyzem je účelová obhajoba,“ uvedl soudce Jan Kasal, podle něhož má Haidelmayer spoluvinu, neboť se nepřipoutal. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na vyjádření.