Nehoda se stala letos 22. ledna, Toráč jel s BMW 320 po silnici od obce Lučice na Slatinu, kde dle obžaloby dojel vůz Škoda Octavia, začal ho předjíždět, a to v okamžiku, kdy v protisměru přijížděla Škoda Superb. Došlo k čelnímu střetu vozidel a v důsledku toho ke zranění nejen obviněného, ale i spolujezdkyně ze Škody Superb, která utrpěla zlomeninu obratle hrudní páteře a obratle bederní páteře s omezením v obvyklém způsobu života, kdy musela nosit fixační korzet.

Ke všemu se Toráč u soudu přiznal. „Já jsem superba úplně přehlédl, neviděl jsem ho. Snažil jsem se mu vyhnout, stočil jsem auto doleva, ale tam mě sráz hodil zpět do silnice. Někdo mě z auta vytáhl, ale nevím kdo. Pamatuji si už jen sanitky a že jsem byl v nemocnici. Hned tam jsem se paní omlouval po sestřičkách, pak jsem psal ještě omluvu přes messenger a přes mediační a probační službu i jejího přítele. Tomu jsem pak dával i dvacet tisíc jako odškodné pro ni. Všechno mě to moc mrzí, je mi to líto,“ řekl Toráč u soudu s tím, že si z nehody vzal ponaučení.

Řidiči Škody Superb se nic nestalo a po nehodě společně s řidičem z octavie pomohli zraněnému Toráčovi a společně ho vytáhli z vozu. „Hned se ptal, jak jsou na tom lidé ze superba,“ uvedl muž z octavie ve výpovědi, kde rovněž sdělil: „Už když jsem viděl ve zpětném zrcátku, že mě chce předjíždět, bylo jasné, že to nemůže stihnout. Řekl jsem tak přítelkyni, ať se drží, že bude asi rána.“

Vážně zraněna byla spolujezdkyně muže ze superbu. „Cítila jsem bolest zad, tak jsem raději zůstala sedět v autě až do příjezdu sanitky. Dostala jsem korzet, nemohla jsem dělat namáhavější věci, ohýbat se a ani se starat o mého syna,“ vypověděla žena.

I přesto všechno odešel Toráč od soudu s mírným trestem. Soudkyně Martina Šimánková rozhodla o podmíněném zastavení trestního stíhání pro těžké ublížení na zdraví na zkušební dobu dvou let. Toráčovi pomohlo, že se ke všemu doznal, omluvil se, v posledních letech se zařadil do pracovního procesu, kde potřebuje auto a odkud má výborné pracovní posudky. Soud přihlédl i k tomu, jak se k celé věci postavil. Rozsudek zatím není pravomocný.