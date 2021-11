Do domku u železniční trati vnikl koncem března recidivista Jaroslav V. (37). Narkoman, který už jako mladík byl opakovaně soudně trestán a v pouhých 20 letech, v dubnu 2003, spáchal pro pár korun brutální vraždu v Chodově na Sokolovsku. Zavraždil Zdeňka M. (76), který mu připravil večeři a nechal ho u sebe přespat, neboť mladík neměl kam jít. Krajským soudem byl Jaroslav V. odsouzen na 16,5 roku.

Do domku Jana B. vnikl podle jeho obhájců taktéž pod vlivem drog. Kdyby majitel domku nepoužil střelnou zbraň, kterou vlastnil legálně, je otázkou, jak by on i partnerka dopadli. Zasažený zloděj ještě vyběhl před dům, ale tam padl a už mu nebylo pomoci. Policie po události začala prověřovat, zda se střelec nedopustil trestného činu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.

„Vyrovnání se samotnou situací bylo pro klienta těžké. Zejména myšlenka, co by se mohlo stát, kdyby té noci byl v práci, a partnerka sama doma, byla zdrcující. Vedle toho se stále vypořádává se skutečností, že jinému člověku vzal život. Dodnes ve svém domě nemůže klidně psát,“ uvedli ve společném prohlášení advokáti Gawron a Jančík. Doplnili, že po osmi měsících nejistoty a velmi podrobného prověřování policie a znalců mu tak zpráva o odložení věci, tedy závěru policie, že jednal v rámci legitimní nutné obrany, přinesla velkou úlevu. Zároveň jménem svého klienta poděkovali všem, kteří mu vyjadřovali podporu.

„Jakožto obhájci apelujeme na zákonodárce, aby podrobně zvážili přijetí úpravy tzv. doktríny hradu. Osoby, které se brání lupičům ve svém obydlí, si zaslouží rychlejší uzavření vyšetřování,“ apelují právníci Jana B.