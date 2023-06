Jandečka má v trestním rejstříku už sedmnáct záznamů. Z posledního výkonu trestu, kde byl taktéž kvůli drogám, se vrátil vloni v březnu, dlouho ale podle obžaloby dobrotu nesekal. „V období nejméně od října 2022, nejdéle však 2. března 2023, si pravděpodobně v Plzni nezjištěným způsobem obstarával drogu pervitin, kterou pak poté, co ji po určitou dobu u sebe za účelem následné distribuce přechovával, na různých místech v Klatovech opakovaně za účelem majetkového prospěchu prodal či bezúplatně z kamarádství předal,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová. Dodala, že největší „kšefty“ měl Jandečka s Vlastimilem K., jemuž předával pervitin nejprve jako odměnu za opravy výpočetní techniky a pak mu ho prodával, a to minimálně ve dvaceti případech a vždy nejméně gram. Mladík pak drogy dále distribuoval. Václavu V. předal Jandečka podle obžaloby „perník“ výměnou za rum, Zuzaně S. ho dával z kamarádství. Dostala ho nejméně čtyřikrát a vždy jí ho nasypal do pití. Natálii F. pak měl podle obžaloby minimálně dvacetkrát předat dávku pervitinu, a to za to, že hlídala děti jeho kamarádce Andree K. Kromě toho u něj policie našla ve Štěpánovicích, kde ho zastavila při jízdě z Plzně, bezmála 30 gramů této známé české drogy.