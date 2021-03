Dalšímu podvodníkovi na internetu naletěl důvěřivý muž z Klatovska, který zaplatil tisíce eur za auto, které ale do dnešního dne nemá.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Policisté na Klatovsku přijali od poškozeného oznámení o podvodném jednání při prodeji vozidla. „V první polovině února letošního roku muž komunikoval s prodejcem na internetu prostřednictvím e-mailové pošty, ohledně nabídky a prodeje vozidla značky Škoda Octavia. Muž provedl bezhotovostní převod z bankovního ústavu do ciziny na účet uvedený při komunikaci. Šlo o 9000 eur. Prodejce měl zajistit převoz vozidla do ČR. Do současné doby muž vozidlo nepřevzal ani neobdržel zpět finanční obnos,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.