Holýšovský rodák a zápasník MMA Filip Grznár chce válku, vyšetřuje ho policie

Nejde o první střet Grznára se zákonem. Vloni na jaře potvrdil Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek chomutovského okresního soudu, jenž potrestal Grznára peněžitým trestem ve výši 15 tisíc korun za to, že v květnu 2017 schvaloval ve svém videu na Instagramu zabití Roma na chomutovském sídlišti Písečná a hovořil o vyvražďování tamních Romů. „Vždyť udělal správnou věc a půjde si sednout, pro mě je to hrdina, česká z…..ná justice ho pošle za katr, jestli to tak bude, pojedu tam a vyvraždím to,“ pronesl tehdy Grznár. Následně příspěvek stáhl, to ho ale již někdo vložil na YouTube.

„Z“ na kostele

Grznár není jediný, o koho se policie v Plzeňském kraji zajímá ve spojení s válkou na Ukrajině. „V souvislosti s konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou evidujeme nyní celkem osmnáct případů, z toho nejvíce v Plzni. Ve dvou případech již bylo sděleno obvinění,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že případy jsou různorodé, mimo jiné jde např. o psaní písmene Z, známého z ruských zbraní. Objevilo se i na kostele.