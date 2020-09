Ženě se podařilo nakonec oheň uhasit, utrpěla ale popáleniny, s nimiž skončila v nemocnici. Recidivistu Davida G., který má na svém kontě už devatenáct soudních trestů, za to teď potrestal Krajský soud v Plzni. Došel sice k názoru, že například ženino úmyslné polití se prokázat nepodařilo, nicméně Gábora poslal na čtyři roky za mříže.

Incident se odehrál vloni v srpnu na Chebsku. Gábor se podle obžaloby dostal do bytu Martiny R., z něhož byl nedávno před tím vykázán. Začal se s ní hádat, zevnitř zamkl dveře a klíče hodil na zem. „Z přinesené plechovky, označené jako ředidlo, sundal víčko a obsahem plechovky začal polévat poškozenou, kdy jí potřísnil oblečení, které měla na sobě, a dále touto tekutinou polil konferenční stůl a sedací soupravu. Se slovy „bez tebe nebudu, umřeme tu spolu, já ti to slíbil, když se mnou nebudeš, uhoříme oba“, začal zapalovačem na několika místech zapalovat deku, která byla na pohovce,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. Žena se pokusila uhasit oheň holýma rukama, přičemž hořící deku a polštář vyhodila na balkon. Od hořící pohovky se v bytě vytvořil hustý dým, Gábor poté podle obžaloby odemkl a odešel. Martina R. se pokoušela uhasit pohovku, přičemž na ní začaly hořet tepláky.

Utrpěla popáleniny 1. a 2. stupně a musela být na den hospitalizována v nemocnici. Podle znalců jen díky svému pohotovému zásahu neutrpěla vážnější zranění, hrozila jí dokonce smrt, ať již udušením či uhořením.

Gábor v přípravném řízení nevypovídal a zarytě mlčel i u soudu. Jen z vězení, kde si odpykává jiný trest, poslal několik dopisů, kde čin popřel. Tvrdil, že si byt žena zapálila sama.

Krajský soud v Plzni Gabora v červenci zprostil obžaloby. Vrchní soud v Praze ale po odvolání státního zastupitelství rozhodnutí zrušil a případ vrátil zpět k projednání do Plzně. Upozornil přitom, že krajský soud nevzal v potaz všechny důkazy, například důležitou výpověď ženina bratra. Vytkl mu i to, že nevzal v úvahu trestní minulost obžalovaného.

Napodruhé již plzeňský soud vyhověl návrhu státního zástupce a Gábora, jemuž hrozilo až deset let vězení, poslal za mříže na čtyři roky. Soudce Tomáš Mahr přitom uvedl, že zatímco v předchozím případě se soud přiklonil k verzi obžalovaného, tentokrát, i vzhledem k rozhodnutí Vrchního soudu, rozhodnutí přehodnotil. „Výpověď poškozené, že požár založil obžalovaný, považujeme za věrohodnou,“ uvedl Mahr. Dodal ale, že oproti obžalobě došlo v rozsudku ke změnám. Soud vypustil, že se muž dostal do bytu lstí, že vyhrožoval společným uhořením i to, že ji úmyslně poléval ředidlem. „Mohlo k tomu dojít, když poléval pohovku,“ vysvětlil Mahr.

Verdikt není pravomocný, tentokrát se odvolal obžalovaný.