Pořádný šok přichystal v úterý odvolací Vrchní soud v Praze dvaačtyřicetileté Gie Daniele Veselé, která plánovala vraždu movité karlovarské realitní makléřky. Na její likvidaci si podle obžaloby chtěla najmout Alexe Abadona, vraha manželky Ivana Jonáka, jenž v devadesátých letech vlastnil proslulý pražský klub Discoland Sylvie.

Tři roky vězení s podmíněným odložením na pět let udělil dnes Krajský soud v Plzni jednačtyřicetileté Gie Daniele Veselé za přípravu vraždy realitní makléřky z Karlovarska. | Video: Deník/Monika Krausová

Abadon ale vše oznámil na policii. Veselou potrestal letos v lednu Krajský soud v Plzni podmínkou, odvolaly se ale obě strany. A spokojenější odcházela od pražského soudu obžaloba, Veselou totiž odvolací senát poslal na osm let za mříže.

Veselá si podle obžaloby na likvidaci makléřky najala Abadona předloni v květnu. Za nájemnou vraždu mu slibovala několikamilionovou odměnu. „Muži opakovaně při osobních setkáních řekla vše o vytipované oběti a instruovala ho, jak dotyčnou přimět k převedení finančních prostředků na účet, jehož číslo jí předá. Dále jej poučovala, jakým způsobem se má zbavit těla poškozené - doporučila mu, aby zalil jeho části do betonu a takto je hodil do jezera Medard, dále jej měla poučovat, jak vraždu správně provést a současně si měla naplánovat alibi,“ zaznělo v obžalobě.

Když se od policie makléřka dozvěděla, že se měla stát obětí vraždy, byla v šoku. Ještě více ji překvapilo, že objednavatelkou měla být právě Veselá, s níž měla do té doby podle jejích slov poměrně dobré vztahy. „Občas jsem ji navštěvovala, párkrát jsme byly i s jejími dětmi na výletě. Nechtěla jsem tomu vůbec věřit, v hlavě mi běželo mnoho otazníků. Nejsem schopná se s tím srovnat,“ popsala soudu a dodala: „Že mě nenávidí, jsem zjistila až ze spisu.“

Obžalovaná při hlavních líčeních ale vinu opakovaně popřela, z Abadona prý měla strach. „Bála jsem se ho. Vyprávěl mi, co vše dělali s Jonákem v Discolandu, chtěl si povídat o vraždách. Vzrušovala ho myšlenka, že ho navádím k zločinu. Chtěl znovu zažít adrenalin a pocit gangstera. Chtěl se bavit jenom jako, ale o někom reálném, kterého nenávidím. Já nejsem člověk, který by dokázal zabít,“ vypověděla v Plzni Veselá.

Plzeňský senát v čele se soudcem Janem Hostašem došel k závěru, že je Veselá vina, ale za mříže ji neposlal. „Dospěli jsme k názoru, že na obžalovanou lze ještě působit trestem podmíněným. Zkušenost s vazbou může do budoucna působit výchovně. Byť jsme si vědomi znaleckého posudku vzhledem k její poruše osobnosti, máme za to, že tento trest je dostatečný,“ zdůvodnil v lednu Hostaš, podle nějž nebyl učiněn ani pokus vraždy. „Vše zůstalo v režimu plánování,“ dodal.

Odvolací Vrchní soud v Praze ale dospěl k názoru, že je na místě mnohem přísnější trest. „Odvolací senát rozhodl tak, že z podnětu odvolání státního zástupce byl napadený rozsudek soudu I. stupně částečně zrušen, a to ve výroku o trestu. Odvolací soud znovu rozhodl tak, že obžalovaná se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání osmi roků. Pro výkon tohoto trestu byla obžalovaná zařazena do věznice s ostrahou,“ informovala Deník mluvčí VS Kateřina Kolářová a dodala, že odvolání obžalované bylo zamítnuto jako nedůvodné. Proti verdikt není možnost odvolání, Veselá může zkusit pouze dovolání k Nevyššímu soudu.