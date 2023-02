Hlávkovi předloni na jaře, kdy byla zdravotnická zařízení uzavřena kvůli covidu, Fakultní nemocnice povolila, aby navštívil svoji velmi vážně nemocnou matku na covidovém oddělení. Hlávka přitom nahrával personál i pacienty, a to přes nesouhlas lékařů i dalšího zdravotnického personálu. Nahrávky následně sestříhal a zveřejnil, na platformě Svobodný vysílač, na Facebooku a Youtube. „Vidíte všude ty mrtvé na chodbách? Ta lůžka na chodbách?“ ptal se na videu ironicky při cestě za matkou. Ve svých vyjádřeních pak přitvrzoval. „Vyloženě čekají, až bude někdo umírat a pak vás tam milostivě pustí, abyste se mohli rozloučit. Oni to mají jako národní sport,“ říkal na záznamu, kde opakuje, že dovnitř by se nikdy nedostal, kdyby jeho matka neumírala. Lékaře se snažil přesvědčit, aby ženě podali jiné léky, než nasadili. Jejich argumenty, že to nelze, nebral v potaz. „Oni ti to nedají, radši nechají lidi umřít,“ pronášel ve videu, které vzbudilo hodně emocí.

Soud začal už před rokem. Hlávka opakovaně uvedl, že necítí vinu. Jediné, o co mu šlo, bylo, aby lékaři podali jeho matce potřebné léky, jež přinesl s sebou.

Po šesti jednáních senát v čele se soudkyní Lenkou Prýcovou Hlávku, jemuž hrozil za šíření poplašné zprávy až osmiletý nepodmíněný trest, vloni v červnu zprostil obžaloby, neboť skutek, který spáchal, nebyl podle něj trestným činem. Státní zastupitelství se ale odvolalo a Krajský soud v Plzni vrátil případ k novému projednání s tím, že je třeba doplnit dokazování, což se v pondělí stalo. Soudní znalkyně se např. vyjadřovala k otázce, zda by pro Hlávku, který podle ní netrpí žádnou duševní chorobou a je za své jednání plně zodpovědný, byla vhodná psychoterapie. Uvedla, že vzhledem k jeho osobnosti ano.

Státní zástupce Štefan Oravec v závěrečném návrhu požadoval pro Hlávku za šíření poplašné zprávy a nově i za pomluvu jednoho z lékařů podmíněný trest ve výši okolo 32 měsíců. Obhájci obžalovaného Jindřich Rajchl, Luděk Růžička a Šimon Jirka naopak žádali stejně jako v červnu zproštění obžaloby, neboť podle nich nejde o trestný čin. Dále uvedli, že je prokazatelné, že léky Ivermektin a Isoprinosine, které chtěl Hlávka podat matce, prokazatelně pomáhají. Kritizovali také krajský soud. „Postavil politický zájem nad právo,“ prohlásil Růžička.

Senát v čele se soudkyní Prýcovou potrestal napodruhé Hlávku trestem o délce 2,5 roku, který mu podmíněně odložil na stejně dlouhou zkušební dobu. Musí se také omluvit nemocnici a lékaři, jehož ve videu pomluvil. Soudkyně Prýcová ve zdůvodnění rozsudku uvedla, že soud se musel řídit stanovisky Krajského soudu v Plzni. Dodala, že obžalovaný skutečně mohl způsobit znepokojení části obyvatelstva a že se také dopustil pomluvy, když o jednom z lékařů uváděl ve videu nepravdivé údaje a snižoval tak mimo jiné jeho vážnost. Konstatovala také, že vzhledem k tomu, že šlo o první exces obžalovaného, byl uložen trest výchovný a nikoli nepodmíněný, a ještě při spodní hranici trestní sazby.

Verdikt není pravomocný, obhajoba se okamžitě odvolala. „Celou dobu tam ten rozsudek byl na stole,“ pronesl nespokojený Hlávka při odchodu k novinářům. Případ tak bude opětovně řešit Krajský soud Plzeň.

