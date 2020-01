Verdikt není pravomocný. Státní zástupkyně, která žádala pro Šampalíka vězení, si ponechala lhůtu na odvolání.

Neštěstí se stalo 18. června 2017 před 4. hodinou ranní. Chirurg nezvládl mezi Jarovem a Zhůří svůj vůz Citroën Xantia, dostal smyk a narazil do betonové propusti. Jeden z pasažérů, 32letý muž z jižního Plzeňska, zahynul, Šampalík a druhý spolucestující (33) vyvázli se zraněními. Šampalíkovi byly v krvi naměřeny bezmála dvě promile alkoholu.

V předvečer osudové nehody byli všichni tři aktéři na hasičských závodech v Žinkovech. Po nich následovala vesnická zábava, kde všichni tři popili a okolo druhé hodiny ranní se vydali na cestu. „Přestal jsem pít už v jednu ráno. Kamarádi se neměli jak dostat domů, tak jsem se rozhodl je odvézt domů,“ uvedl již dříve u soudu Šampalík. Postavil se za něj i spolujezdec, který vyvázl z nehody se zraněními. „Václavovi nic nezazlívám, byla to vina nás všech. Nevím, co nás to napadlo, lézt do auta opilí. Nikdy předtím jsme nic takového neudělali,“ uvedl muž.

V říjnu 2018 potrestal Okresní soud Plzeň – jih Šampalíka třicetiměsíčním trestem, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu 40 měsíců, a zákazem řízení na tři roky. Státní zástupkyně se ale odvolala a Krajský soud v Plzni předloni v prosinci vrátil případ zpět k okresnímu soudu Plzeň – jih. Při doplnění dokazování se řešila zejména spoluvina cestujících. Ti neměli bezpečnostní pásy, což podle znalkyně z oboru zdravotnictví sehrálo klíčovou roli. „Kdyby byl muž na zadním sedadle připoután a měl dobře nastavenou opěrku hlavy, tak by ke smrtelnému zranění s největší pravděpodobností nedošlo,“ uvedla.

Státní zástupkyně nicméně i nadále trvala v závěrečné řeči na nepodmíněném trestu, naopak Šampalík žádal o shovívavost, i vzhledem k tomu, že se vloni oženil a vychovává malou dcerku a také vzhledem k profesnímu postupu. „Je mi to upřímně líto, každý den na to myslím, hlavně na svého velkého kamaráda Milana, který utrpěl ztrátu nejvyšší,“ řekl lékař s tím, že se za svůj čin stydí a přijme každý rozsudek.

Soudkyně Martina Soudková vynesla téměř totožný trest jako napoprvé. Šampalíka odsoudila ke třiceti měsícům, které mu podmíněně odložila na zkušební dobu 35 měsíců, což je o pět měsíců méně než v prvním případě. Zároveň mu uložila tříletý zákaz řízení. Verdikt není pravomocný.