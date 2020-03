Chovatel, který koncem ledna u cesty z Červeného Poříčí na Lhovice na rozhraní Klatovska a Plzně-jihu pohodil třináct pytlů s ostatky zvířat, nejspíše unikne potrestání.

I když měla policie hned několik tipů, kdo by mohl být pachatelem, nikomu čin neprokázala. V pytlích byly nalezeny tři velké kozy, šest kůzlat, jedno torzo kůzlete a zbytky peří. Podle ředitele Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Václava Poláčka nic nenasvědčovalo tomu, že by byla zvířata týrána. Kozy i kůzlata nejspíše uhynuly a chovateli se nechtělo platit za veterinární vyšetření či kafilerii. Případ šetřila policie, která došla k závěru, že nešlo o trestný čin, ale maximálně o přestupek. „Pachatele se vypátrat nepodařilo. Případ jsme předali krajské veterinární správě,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Veterináři mohou nezodpovědnému chovateli uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun, ale je otázkou, zda ho najdou, když ho nevypátrala ani policie.