Jana Července, který vloni v srpnu v Adršpachu usmrtil dva chodce ve věku 29 a 49 let, jimiž byli šéfové sušické firmy High Point, a z místa nehody ujel, potrestal Okresní soud v Náchodě za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání pěti lety vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Muž, který si aktuálně za mřížemi odpykává trest 25 měsíců za obdobnou trestnou činnost, se k činu přiznal a svého jednání litoval. „Je mi to strašně líto, nemělo se to stát. Psychicky na tom nejsem dobře, drží mě rodina, kamarádi. Byl to mžik, najednou rána, byl jsem v šoku, proto jsem ujel,“ řekl soudu devětatřicetiletý Červenec, který jel v místě, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů za hodinu, podle znalců více než osmdesátkou. U soudu prohlásil vinu, a tak neproběhlo dokazování. Kromě vězení soud potrestal Července zákazem řídit motorová vozidla po dobu osmi let, rovněž má zaplatit pozůstalým náhradu škody v celkové výši několika milionů korun. Rozsudek ve věci viny a trestu je pravomocný.

Za pokus vraždy dvou žen a znásilnění dostal migrant výjimečný trest 22 let