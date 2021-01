Za pár týdnů oslaví už 87. narozeniny. I přesto nyní stanul Václav Krbec z Klatov před tamním soudem, kde se zpovídá z usmrcení z nedbalosti. Podle obžaloby zavinil nehodu, při níž zemřeli dva mladí lidé. Senior ale u soudu vinu odmítl. Tvrdí, že za neštěstí může mladík, jenž při něm zemřel.

Obžalovaný Václav Krbec (vpravo) s advokátem u klatovského soudu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Senior, který řídil VW Polo, podle obžaloby nedal 4. srpna 2019 na křižovatce nedaleko Lomce na Klatovsku přednost Hondě Civic, jedoucí po hlavní silnici. Vozy se střetly, honda se dostala do smyku a vjela do protisměru, kde do ní narazila Dacia Logan, v níž cestovali manželé z Plzně. Ti utrpěli zhmoždění hrudníku a další zranění, hůře ale dopadl mladý pár v hondě. Šestadvacetiletá dívka zemřela na místě, její stejně starý partner po několika hodinách podlehl vážným zraněním v nemocnici. Podle soudních znalců z oboru zdravotnictví neměli ani v jednom případě lékaři šanci, zranění obou mladých lidí byla příliš fatální.