Patnáctiletý chlapec, který se měl ve škole na Klatovsku oddávat o přestávce mezi dvěma hodinami sexu se čtrnáctiletou spolužačkou, nebude nijak potrestán. Za pohlavní zneužití nezletilé mu sice coby mladistvému hrozily až čtyři roky vězení, ale před soudem nestane.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Kriminalisté případ odložili, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání,“ řekla Deníku ve středu krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že vzhledem k citlivosti případu nebude poskytovat žádné další informace.

K sexu mělo dojít v Dětském domově se školou v Měcholupech, jehož chovanci nemají právě nejlepší pověst a mnozí v dospělosti na vlastní kůži poznají, jaké je to za mřížemi. I jeden ze dvou hlavních aktérů školního sexu se podle zdroje Deníku, obeznámeného s případem, do Měcholup dostal kvůli konfliktu se zákonem. Konkrétně kvůli sexuálním deliktům. Svoji touhu po fyzické lásce neudržel na uzdě ani v Měcholupech, kde měl mít opakovaně sex s dívkou o rok mladší. Vše vyvrcholilo letos počátkem června. „Jedno dítě hlídalo, aby je nevyrušila žádná z učitelek, a rozdali si to přímo ve třídě, během přestávky. Stačilo jim několik minut. Přistiženi tak nebyli, ale vše na ně prasklo,“ popsal zdroj s tím, že děti z domova se o vzájemné sexuální aktivity pokoušejí často a jsou poměrně vynalézaví. Policie se případem zabývala dva měsíce, ale čin mladíkovi prokázat nedokázala.

Růžová Lávka začíná, pochutnáte si na kávě i zmrzlině, podpoříte dobrou věc