Mladík ze středních Čech, který jen pár dní před činem oslavil osmnáctiny, byl na Šumavě s kamarády. V osudný večer popíjeli nejprve víno na chatě a pak se vydali do klubu, kde si dali i tvrdý alkohol. Venku při cestě po městě se pak student rozběhl a kopl nejprve do jednoho svítícího anděla a poté do druhého. „Byl jsem opilý. Moc mě to mrzí,“ řekl policistům Jakub K., který své jednání nedokázal vysvětlit. Po vystřízlivění se šel sám přiznat.