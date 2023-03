Dvaadvacet let za mřížemi a pak vyhoštění na neurčito. Tak v pátek potrestal Krajský soud v Plzni Esmata Shirzada (24), který se při oslavách příchodu Nového roku pokusil v Karlových Varech zavraždit dvě ženy.

Esmat Shirzad u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/ Milan Kilián

Afghánský uprchlík, který žije v Německu a do Čech se přijel s kamarády jen pobavit, jednu ženu pobodal a druhou rdousil. Když upadla do bezvědomí, tak se na ní ještě sexuálně ukojil. Pak ji nechal polonahou ležet na mrazu.

Shirzad, který má afghánský původ a rodinné vazby na Irán, žije v Německu podle svých slov už od roku 2015. Na konci roku 2021 se rozhodl, že s kamarády zajede oslavit do Čech příchod Nového roku i svoje narozeniny, které má první lednový den. První zastávkou byl Cheb, ale tam byla podle nich nuda, tak přejeli do Varů. „Koupili jsme si litrovku vodky v supermarketu a vypili ji na hotelu. Pak jsme šli do klubu, kde jsme se bavili. Pili jsme a tancovali,“ řekl soudu Shirzad. Přiznal, že ač je muslim a alkohol nesmí požívat, vypil ho velké množství, zejména tvrdého.

Geniální detektiv? Ne, vraždy vyšetřuje tým, shodují se elitní policisté z Plzně

V noci po třetí ráno podle obžaloby začalo jeho běsnění. Nejprve zaútočil ve městě na tehdy 37letou N. O. Zavíracím nožem ji třikrát bodl do horní poloviny těla. Jedna rána zasáhla osrdečník, druhá způsobila masivní krvácení z jater do dutiny břišní a třetí mířila do prsu. Ženě se naštěstí podařilo z místa utéci a doběhnout do nedaleké restaurace, kde požádala o pomoc a poté upadla do bezvědomí. Okamžitě byla převezena do nemocnice a operována. „Tímto lékařským zákrokem byla odvrácena její smrt,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Zhruba o hodinu později zaútočil podle obžaloby migrant na 18letou V. K. Chtěl po ní sex, ohrožoval ji nožem. Když chtěla utéci, chytil ji a rdousil rukama až do bezvědomí. Pak ji svlékl, osahával na obnaženém těle a při tom se pohlavně uspokojoval až do svého vyvrcholení. Pak ji na místě ve velmi chladném počasí nechal polonahou ležet a odešel. Pomoc dívka vyhledala až po desítkách minut, kdy se probrala.

Primář končí v nemocnici. Za smrt dítěte dostal podmínku a zákaz léčení

Shirzad soudu řekl, že si nic z toho nevybavuje. „Někdo mi musel dát v klubu něco do pití. Poslední, co si pamatuji, byl novoroční ohňostroj. Pak si vybavuji až to, že jsem šel po ulici a policista se mě ptal anglicky na doklady. Pak na mě mířil pistolí a musel jsem si lehnout na zem,“ tvrdil Shirzad. Dle svých slov si ani jednu z žen, jež mu ukázali policisté na fotografiích, nepamatuje.

To obě ženy si ho pamatovaly dobře. U soudu popsaly, jak na ně zaútočil, a také obě potvrdily, že je agresorem, který se je pokusil zavraždit a na něhož do smrti nezapomenou.

Za vraždu mámy dvou školaček si cizinec odsedí devět let

Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou uložil Shirzadovi za dvojnásobný pokus vraždy a pokus znásilnění výjimečný trest 22 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a následné vyhoštění ze země na dobu neurčitou. „Pro uložení výjimečného trestu 20 – 30 let musí být splněna jedna ze dvou podmínek – buď, že je závažnost zvlášť závažného zločinu velmi vysoká, nebo že resocializace pachatele je zvláště ztížena. Splněna byla první z podmínek,“ uvedla Przybylová s tím, že pro rozhodování o výši trestů byly důležité i další faktory – více trestných činů, úzká časová souvislost či likvidační útok na první z obětí a přibližně hodinu poté na druhou.

Rozsudek není pravomocný.