„Byla to chyba, zničil jsem si kariéru,“ sypal si u hlavního líčení hlavu popelem Zelenka, jenž je nyní dle svých slov veden na Úřadu práce. Hrozilo mu za zločin podplacení až šest let vězení, ale vyvázl s peněžitým trestem.

„V úmyslu získat za úplatu z policejních databází veřejně nepřístupné informace k Bedřichovi Š., nejprve 14. 7. 2022 v prostorách sportovního zařízení v Plzni, oslovil příslušníka Policie ČR s nabídkou úplatku ve výši 20 000 Kč oplátkou za zjišťování informací z neveřejných informačních systémů a registrů, k nimž mají přístup příslušníci Policie ČR, případně za částku nižší, pakliže bude požadavek zadán třetí osobou,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Růžička s tím, že Zelenka druhý den předal Hynku B. v zalepené obálce kopii řidičského průkazu Bedřicha Š. s požadavkem, aby k němu provedl kompletní lustraci. O dva dny později převzal od policisty flash disc a obálku s požadovanými informacemi. Za to mu v kavárně předal finanční obnos ve výši 10 000 Kč a později mu zanechal v prostorách posilovny částku 5000 Kč, zabalenou v ubrousku.

„Cítím se být vinen. Celá situace mě mrzí, zničila mi kariéru i rodinný život. Ke všemu došlo nedorozuměním, jednal jsem z kamarádství,“ řekl soudu Zelenka. Protože senát v čele se soudcem Lubošem Patzenhauerem jeho prohlášení viny přijal, neprovádělo se žádné dokazování. Nebyl tak dále vyslýchán Zelenka ani svědci. V přípravném řízení Zelenka policii řekl, že informace zjišťoval pro soukromé účely.

Policista svým kolegům řekl, že za ním Zelenka přišel ve „fitku“ s tím, že jeden je policista a druhý právník, a mohli by si vzájemně vypomoci. Poprosil ho, aby nechal telefon v šatně, a bavili se spolu v tělocvičně. Tam mu nabídl, že policista by pro něj sháněl informace a on by za ně platil. Policista o všem ihned informoval nadřízeného a konal dle jeho pokynů, když sám nijak aktivně nevystupoval.

Státní zástupce Růžička u soudu uvedl, že vzhledem k tomu, že Zelenka doznal vinu, by mohl dostat nižší trest, než je padesátitisícový postih, jenž v obžalobě navrhovala dozorující státní zástupkyně. S tím se ztotožnil i soudní senát a Zelenkovi uložil peněžitý trest ve výši 40 tisíc korun. Státu zároveň propadly bankovky, jimiž podplácel policistu. „Až do doby spáchání tohoto jednání vedl řádný život, činu lituje. Výrazně mu polehčuje doznání viny,“ řekl k rozsudku soudce Patzenhauer.

Verdikt je pravomocný. Pokud by Zelenka částku neuhradil, náhradním trestem by bylo 200 dnů vězení. Pokud ale zaplatí, bude mít trestní rejstřík čistý.