Toušek se u soudu hájil tím, že marihuanu pěstoval coby léčivo, ale pravdou je, že to rozjel ve velkém. Jak uvedla v obžalobě u KS Plzeň státní zástupkyně Věra Brázdová, zřídil si ve svém objektu pěstírnu, kterou vybavil elektrickým rozvaděčem, filtry, ventilátory, reflektory a dalším potřebným vybavením. Policie tam při razii koncem září 2021 objevila dvě stě kusů rostlin o výšce 80 až 150 cm. Další konopí našla na terase a ve fóliovníku, a ještě měl doma Toušek více než kilogram rostlinné drti. „Neoprávněně nakládal celkem s 15,8 kg toxikomansky využitelné rostlinné drti s celkovým obsahem 1,5 kg absolutního THC,“ uvedla Brázdová. Dodala, že kromě toho při neoprávněném pěstování senior, aby snížil spotřebu elektrické energie, skrytým způsobem vybudoval v kuchyni za linkou nepovolenou přípojku na hlavním domovním vedení a způsobil tak ČEZ škodu zhruba čtvrt milionu korun.

Při líčení u plzeňského soudu se senior doznal. „Vše, co je uvedeno v obžalobě, souhlasí,“ prohlásil Toušek. Hájil se tím, že má poměrně závažné zdravotní problémy s končetinami a na jejich zmírnění používal právě výrobky z konopí. Rozhodl se, že si výtažek, jenž účinkoval nejlépe, vyrobí sám. „Nepočítal jsem ale s takovým množstvím, myslel jsem, že sklidím jen vrcholky, že to bude do 6 kg, to by bylo tak akorát na potřebné množství. Kdyby mě někdo požádal o pomoc, tak bych mu něco poskytl,“ řekl Toušek s tím, že ví, že udělal chybu. U soudu prohlásil vinu a činu litoval. „Představa, že bych měl jí do vězení, je hrozná,“ řekl.

Právě o trestu pro takového člověka se hodně hovořilo už u soudu v Plzni. Státní zástupkyně Věra Brázdová uvedla, že o vysokých trestech za marihuanu se sice stále vedou diskuze, ale sazby mohou změnit jen zákonodárci, kteří se k tomu už roky nemají. Vzhledem k tomu, že muži, jenž prohlásil vinu, hrozilo 8 až 12 let, navrhla trest na spodní hranici. „Představa, že s takovými zdravotními problémy bude klient ve výkonu trestu, je děsivá,“ reagoval obhájce Rostislav Netrval.

Senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem poslal Touška na pět let do věznice s ostrahou, státu také propadly věci zabavené při domovní prohlídce včetně šesti pytlů s konopím. „Důvodem trestu pod zákonnou hranicí bylo, že obžalovaný uznal vinu,“ vysvětlil Bouček.

Toušek se ale odvolal a dosáhl toho, že za mříže vůbec jít nemusí. Vrchní soud v Praze jím napadený rozsudek totiž zrušil v celém výroku o trestu. „Odvolací senát v rozsahu tohoto zrušení znovu rozhodl tak, že obžalovanému uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 let, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 5 let. Dále byl obžalovanému uložen peněžitý trest v celkové výměře jednoho milionu korun a dále trest propadnutí věci,“ uvedla mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.

„Soud zohlednil i to, že obžalovaný pečuje o svoji 91letou matku. Peněžitý trest je ve výší úspor klienta. Ten je ale s rozhodnutím odvolacího soudu samozřejmě velice spokojen,“ řekl Deníku Netrval.