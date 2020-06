Žena se s mužem původem ze Slovenska rozešla před třemi měsíci, ale on se s tím nehodlal smířit. Od komisaře převzal nyní čtyřiapadesátiletý cizinec, který pobývá v obci na Horažďovicku, usnesení o zahájení trestního stíhání z přečinů nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování.

„Muž nejprve denně zasílal ženě zprávy na mobilní telefon nebo telefonoval i 50 krát denně, kdy poškozená přijala jen některé hovory. Následně jí do schránky vkládal i několik dopisů denně, ve kterých se vyznával ze svých citů i popisoval různé výhrůžky. Na okno a ke dveřím přinášel květiny, svíčky a jiné dárky. Neustále se pohyboval u domu a vyhledával přítomnost ženy,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Po odmítání ale jeho jednání nabíralo na agresivitě, jako 25. května, kdy ve večerních hodinách přišel k domu a ženu přesvědčoval o svém citu, ale po odmítnutí vyhrožoval, že jí zapálí auto. Stál u oken jejího obydlí a měl u sebe lahve s knoty a benzinem. Horažďovičtí policisté muže zjistili v obci, kdy při dechové zkoušce nadýchal 2,60 promile alkoholu a byl převezen do policejní cely.

Ale ani toto ještě nebyl poslední případ, kdy ženě vyhrožoval. Od 8. do 25. června jí opět psal zprávy i dopisy. A bylo i hůř. „Ženě odpojil přívod elektrického proudu do bytu a když vyšla ke vchodovým dveřím, ženu rukou udeřil, úder opětovala a útočník z batohu vyjmul kuchyňský nůž a zamířil s ním proti poškozené. Ona začala křičet a muž utekl. V pátek soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a za doprovodu policistů byl převezen do věznice,“ dodala Ladmanová.