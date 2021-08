Právě se sekerou v ruce tam napadl muže ze Slovenska, jenž mu naštěstí zbraň vytrhl z ruky a pak se zachránil útěkem, poté agresor zaútočil i na svoji družku.

Muž ještě pod jménem Luboš E. byl v roce 1992 odsouzen Krajským soudem v Plzni za mimořádně surovou vraždu. Jeho obětí byl 35letý muž, který proti němu měl svědčit u soudu a jehož vrah považoval za policejního donašeče. Útočník na něj vzal nůž, paličku na maso a nakonec ho doslova rozsekal sekerou. Dostal za to 22 let.

Po odpykání trestu zamířil již jako Luboš H. do Klatov, kde byl v roce 2014 odsouzen za podvod a kde se stal postrachem tamní ubytovny. V roce 2015 tam kvůli němu musela dokonce zasahovat policie, neboť tam s nožem v ruce a vyhrožoval lidem podříznutím. „Byl u toho kamarád, který říkal, že to bylo děsné, že měl hrozný strach. Hned, jak ho viděl, se prý schoval a až do rána nevystrčil nos z pokoje,“ řekl tehdy pod podmínkou zachování anonymity Deníku jeden z obyvatel ubytovny.

Teď Luboš H. řádil na Domažlicku, kde se jeho obětí spal Slovák pobývající ve stanu. Vyhrožoval mu a několikrát udeřil sekerou do dřevěné konstrukce stanu, kde cizinec seděl. „Dále měl v úmyslu zapalovačem podpálit stan, což se mu nepodařilo, opět opakovaně udeřil sekerou do stanu, přitom útočník spadl na zem . Napadený muž zareagoval duchapřítomně, sekeru mu vytrhl z ruky, odhodil ji do křoví a utekl,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová. Luboš H. si šel poté vylít vztek na svojí družce. V domě, kde spolu bydlí, ji probudil a vyhrožoval jí, že ji zabije, že zapálí ji i dům. Pak převrátil stůl a odešel. Brzy poté byl policisty zadržen a později převzal od komisaře usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin výtržnictví a přečin nebezpečného vyhrožování. „Podle rozhodnutí soudu byl obviněný muž vzat do vazby a za doprovodu policistů převezen do věznice,“ uzavřel Ladmanová.