Krádeže se odehrávaly od listopadu do ledna a bral to, co se mu zřejmě v danou dobu hodilo nejvíce. Mladý muž 16. listopadu po osmnácté hodině přišel do obchodu v Domažlické ulici a z regálu odcizil holicí strojek za 1 369 Kč, který uschoval pod oblečení. Pak společně s dalším mužem 8. prosince v obchodě v Šumavské ulici před čtrnáctou hodinou ukradl horkovzdušnou fritézu za 2 499 Kč a gril za 4 399 Kč. V prodejně v Domažlické ulici přišel 13. prosince sebral krabici se šesti lahvemi alkoholu v hodnotě 1 014 Kč, v obchodě v ulici 5. května z regálu odcizil pět lahví s alkoholem za 550 Kč.

Postrach prodavaček a hospodských půjde za mříže na čtyři roky

Dále pak 4. ledna v obchodě v Domažlické ulici ukradl pánskou obuv za 800 Kč a o dva dny později po devatenácté hodině vzal v prodejně pánský parfém a způsobil škodu za 699 Kč. Další parfém odcizil následující den v obchodě v Randově ulici, ten byl v hodnotě 999 Kč. Poslední krádež je 23. ledna, kdy v obchodě v Domažlické ulici odcizil zimní bundu a kalhoty celkem za 2 200 Kč. Následně byl před obchodem zadržen hlídkou policistů i s odcizeným zbožím.

"Podezřelý měl ve všech případech stejný scénář, kdy vyšel z obchodů a za zboží nic nezaplatil. Muž byl za krádeže v posledních třech letech odsouzen a potrestán," dodala Ladmanová.