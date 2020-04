Nevítaného návštěvníka objevila ve svém domě žena, která si jen vyběhla na několik minut na zahradu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Oznámení o vniknutí pachatele do domu přijali policisté na obvodním oddělení v Nýrsku. V obci na Janovicku v úterý v době od 13.45 do 13.55 hodin pachatel neoprávněně vnikl do rodinného domu. Tam se pobývající žena z domu vzdálila na zahradu a po deseti minutách se vracela zpět, ve vnitřních prostorách se nacházel pachatel a místo opustil,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.