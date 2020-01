Zloději, zaměřující se na vykrádání chat a chalup, řádili na Klatovsku. Pátrání po nich ale nebude snadné, není totiž jasné, kdy se činu dopustili.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„V uplynulých čtyřech týdnech neznámý pachatel vnikl nedaleko obce Dolany do objektu, kde uvnitř odcizil televizor, digitální tlakoměr, hodiny a další věci. Způsobil přesahující jedenáct tisíc korun,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie. Další vloupání do rekreační chalupy majitelé zjistili na Švihovsku. V uplynulých dvou měsících vnikl neznámý poberta na oplocený pozemek a dále do dílny. Odcizil dvě plastové nádoby na odpad. V tomto případě vznikla škoda ve výši 3500 korun. Policie po pachatelích pátrá. . „Policie v obou případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody,“ dodala Ladmanová.