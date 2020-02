Pokud mluví pravdu, nestyděl by se za jeho výkon ani snajpr. Ač je invalidní důchodce, bylo šero a navíc byl opilý, dokázal Jaromíra V. (72) podle svých slov trefit na více než sto metrů.

Případ, který se odehrál v březnu 2019, začal nyní rozplétat klatovský okresní soud. Oba muži mu řekli, že spolu mají spory už dlouho. „Je to už asi třicet let. Začalo to tím, že si na našem pozemku ohradil místo, kde měl slepice. Ale já tam chtěl dát později dřevo. Od té doby jsou problémy, stupňuje se to,“ řekl Jaromír V.

Tehdy v březnu se oba senioři také pohádali. Důvodem měly být větve, které napadaly z pozemku bratra Jaromíra V. do náhonu. „Dopoledne jsem je spálil a odpoledne jsem se tam šel podívat. Začal štěkat Potužníkův pes a já najednou slyšel z okna vulgární nadávky a otázku, zda ji chci napálit. A v tom jsem ucítil, jak mě trefil do zad,“ řekl Jaromír V. Dodal, že velkým štěstím bylo, že byl v chladnu hodně oblečený. Střela, vyslaná podle něj ze zhruba 15 metrů, totiž proletěla silnou vestou i dvěma mikinami, ale už neměla takovou sílu, aby ho vážněji zranila. Na druhý výstřel už nečekal, vzal nohy na ramena.

Vítovec soudu řekl, že mu oba bratři den předtím vyhrožovali, musel se před nimi zamknout v domě. O den později popíjel, měl podle svých slov asi 4 až 5 piv a stejný počet panáků. Když z okna viděl souseda, vystřelil na něj. „Rozhodně to nebylo na 15 metrů, ale na více než sto. Policie to měřila. A nenadával jsem mu,“ řekl Vítovec, který po činu nadýchal okolo dvou promile a skončil na záchytce.

Kdyby střílel na 15 metrů, narazila by podle znalce diabolka do těla rychlostí bezmála 200 m/s a není vyloučeno zranění, které by si vyžádalo menší chirurgický zákrok. Při vzdálenosti přes sto metrů by v době nárazu letěla střela zhruba poloviční rychlostí, riziko zranění by bylo mnohem menší.

Líčení bylo odročeno na březen, kdy budou vyslechnuti svědci i soudní znalec. Vítovcovi hrozí za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví až tři roky vězení.