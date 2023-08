„Ano, mohu to potvrdit. Odvolání se týká obou dvou. Jaké je zdůvodnění? Zatím žádné, protože ještě neexistuje,“ uvedl pro Deník státní zástupce.

„Vzhledem k tomu, že neznám odůvodnění, nebudu v tuto chvíli záležitost komentovat,“ reagoval právník Telekiho Jan Horych.

Trojice má blízko ke karlovarskému podsvětí, z něhož pocházel sám zavražděný i korunní svědek Pavel H., na základě jehož výpovědi byli vloni v lednu Štěpnička, Pávek a Teleki zatčeni. Od té doby zůstávali ve vazbě. Štěpnička a Teleki byli 4. července okamžitě po vynesení rozsudku propuštěni. „Stíhání bude nyní pokračovat na svobodě,“ doplnil advokát Horych, který nedokáže zatím odhadnout, kdy bude proces v rámci odvolání pokračovat. Proti rozsudku se odvolal na místě ihned Pávek, kterému soud vyměřil 17 let odnětí svobody.

Klíčovým bodem pro uznání jeho viny byla pro soudkyni Przybylovou věta, kterou měl Antonín S. před svou smrtí podle korunního svědka pronést. „Petře, tys měl střelil, zavolej mi doktora,“ vyprávěl Pavel H., co se v osudný den mělo stát. Svědek měl totiž Pávkovi opatřit střelnou zbraň, přičemž se mu měl Pávek následně svěřit, jak k vraždě došlo a že ho střelil do zad. Soudkyně sama při verdiktu přiznala, že svědek, který spoluvraždil už v 16 letech a má mnohamilionové dluhy, nebyl pro ni důvěryhodnou osobou. Znalecký posudek ale konstatoval, že informace, které udává, jsou autentické a že je prožil. Tato daná věta byla proto v celém procesu zřejmě tou nejdůležitější, protože používání přímých řečí ve vyprávění svědčí podle soudu o autentičnosti.

Štěpnička, který si měl vraždu objednat, motivem měla být facka, kterou měl od vyhazovače dostat, takovou reakci státního zástupce čekal. „Předpokládal jsem, že to takto dopadne. Je zajímavé, že odůvodnění ještě neexistuje. Proces je zmanipulovaný a nechápu, jak rozhodujícím momentem pro soud může být věta: „Petře, tys mě střelil.“ Není důkaz proto, že byl Antonín střelen do zad. Z těla se nic nedochovalo a soudní znalci uvedli, že existují jen stopy po střelách do hlavy,“ uvedl pro Deník údajný objednavatel vraždy.

Během zdůvodnění padlo mnoho vážných informací, které potvrzují, že krajský soud řešil mimořádný případ z karlovarského kriminálního podsvětí. „Tato kauza byla specifická ze dvou důvodů. Jednak je to její stáří, a pak prostředí, v němž k ní došlo. To také významně ovlivnilo důkazní situaci. Jde o kriminální prostředí, z dokumentů vyplývá, že to jsou opožděné devadesátky v Karlových Varech. 85 procent svědků pocházelo z tohoto prostředí. Ke všem těmto svědkům se přistupovalo jako k méně důvěryhodným osobám,“ prohlásila soudkyně Przybylová při vynesení rozsudku.

Do vězení má nastoupit jen jeden aktér. I soudu bylo ale jasné, že na vraždě se muselo podílet více lidí, protože Antonín S. v den své smrti vážil nejméně 160 kilogramů a měřil téměř dva metry. Z místa vraždy byl převezen autem do lesa mezi Hlinky a Přílezy, kde ho vrazi polili hořlavinou a zapálili.