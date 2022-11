Již ve středu byl mladík, který podle dostupných informací při činu pod vlivem drog, obviněn policisty z vraždy. Hrozí mu tak trest odnětí svobody na 10 až 18 let. Ve čtvrtek odpoledne byl Dino N. vzat do vazby. „Důvodem je obava, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, a že by mohl opakovat trestnou činnost,“ vysvětlila soudkyně plzeňského městského soudu Miriam Kantorová.