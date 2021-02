Neobvyklou krádež řeší nyní policie v Nýrsku. Zřejmě za ní stojí vášnivý rybář.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

"Oznámení o vloupání do rekreační chaty přijali policisté na obvodním oddělení v Nýrsku. V době od konce října do února vnikl neznámý pachatel na Janovicku do chaty, kde vypáčil dvě okna a uvnitř odcizil rybářský prut a dva navijáky. Poškozeným vznikla škoda čtyři tisíce korun," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.