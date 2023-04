Poslední prosincový den roku 2021 se zaměřil na chatu v Dehtíně, do které vnikl po rozlomení zámku a vyštípnutí části dveří, na což si donesl vlastní šroubovák a použil nalezenou kovovou tyč. Uvnitř vypáčil visací zámky na kovové mříži, poničil další dveře. V chatě si následně zatopil a přespal. Poškozením chaty způsobil škodu 8 300 Kč.

Ve třech případech pak v období od 17. prosince 2021 do 3. ledna 2022 řádil v Habarticích. Tam se pokoušel vloupat do jedné chaty, ale po pokusu vypáčit mříže u vchodových dveří a okenice se mu to nepodařilo. U druhé chaty už se mu dovnitř dostat podařilo a ukradl konzervy, paštiky, oblečení, hodinky, cigarety. Poškozením chaty a odcizením věcí napáchal škodu za více než devět tisíc korun. Ve třetí habartické chatě setrval déle, tam si pustil i elektřinu, aby se mohl dívat na televizi, zatopil si a kromě jídla vzal také dvě dřevěné dýmky, tašku na ně i s tabákem, čelovku, zimní bundu a spálil veškeré nachystané dřevo. Zde byla škoda vyčíslena na tři tisíce korun.

Dvanáct let pekla. Senior týral svoji manželku, jde před soud

Od Nového roku 2022 se jeho cílem staly čtyři chaty na Železnorudsku na Brčálníku, kde opakoval stejné scénáře. Vždy se do chaty vloupal pomocí vypáčení dveří či oken. V prvním případě odcizil láhev slivovice a způsobil škodu 3 500 Kč, v druhém odcizil kolo a škoda se vyšplhala na 11 500 Kč, ve třetí chatě si i zatopil a díval se na televizi, vzal alkohol a svítilnu, škoda byla 5 655 Kč. Do čtvrté chaty se mu vniknout nepodařilo, ale poničením dveří způsobil škodu 2 000 Kč.

Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl mimo jiné za přečin krádeže již v roce 2019 odsouzen. „Spáchal pokračující přečin krádeže, dílem dokonaným a ve stadiu pokusu, v jednočinném souběhu s pokračujícím přečinem porušování domovní svobody, dílem dokonaným a ve stadiu pokusu, a v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci,“ uvedla státní zástupkyně.

Chlapeček se před otčímem schovával pod postel, aby unikl bití a ledové sprše

Hrabovský se ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu v obžalobě, u klatovského soudu doznal. Jelikož je ale s ním řešeno více případů, bylo hlavní líčení odročeno na květen, kdy se počítá s tím, že by měl obžalovaný uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Ale ani tento trest nebude konečný, jelikož ho čekají ještě další soudy v jiných koutech republiky.