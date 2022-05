Ke krádeži ryb mělo dojít v době od 16. do 17. května. „Ten rybník se nikdy nelovil, měli jsme tam ryby jen pro potěchu místních. Zloději ho upustili a jak se voda stahovala, ryby lovili. Zmizeli candáti, kteří měli skoro metr, dále kapři, ti měli cca 80 až 85 cm, a také amuři, líni, karasové a plotice,“ vyjmenoval starosta Vinický. „Je to drzost. A také velká škoda. Kluci, kteří se o to starali, tam přišli ráno a byla tam jen loužička,“ posteskl si.

Škoda byla vyčíslena na 150 tisíc korun, po nenechavcích se už pátrá. „Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Případ dále prověřujeme,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

V krátké době jde v regionu o již druhý případ krádeže živých zvířat. V sobotu 14. května přijali poběžovičtí policisté oznámení o odcizení dvou kusů telat, jež zmizela z volně přístupné pastviny nacházející se v katastrálním území obce Smolov. „Zloděj si vybíral telata čtyři dny stará a o váze 40 až 50 kilogramů,“ informovala policejní mluvčí Barbora Šmaterová s tím, že škoda činí 10 000 korun.