Zda jde o obyčejné vandaly, bojovníky proti rekonstrukci spojené s dopravními omezeními či jde o pachatele, kteří mají jiný motiv, už zjišťuje policie.

„Neznámý pachatel v době od 4. prosince do současné doby v nočních hodinách každodenně odstraňuje přenosné dopravní značení po celém úseku stavby pozemní komunikace na trase Dlouhá Ves – Annín,“ řekla v pondělí Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení Sušice, pořídili dokumentaci, zaevidovali případ jako přestupek a dále se jím zabývají.

Podle očitého svědka není poničeno jen dopravní značení, ale vše, co je u silnice. „Jel jsem dnes ráno kolem, je to v podstatě od Dlouhé Vsi až do Radešova. Vše, co bylo u silnice, je povaleno nebo naházeno do řeky. Jde o cedule, značky, malé semafory a další značení. Odhaduji to na zhruba padesát kusů. Tohle nemohl udělat jeden člověk, musela to být celá parta lidí,“ je přesvědčen velitel SDH Dlouhá Ves Ladislav Gregor.