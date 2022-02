V roce 2018 byla provedena revitalizace Vrchlického sadů v historickém centru města, jejíž součástí byla právě i výsadba dvouřadé aleje lípy srdčité. Šlo o dvanáct stromů a polovinu z nich nyní vandal či vandalové poničili, a to dost razantně. „Bohužel jde o trvalé poškození stromů, kůra byla osekaná až na dřevní hmotu. Ošetřili jsme je speciálním balzámem, stromy budou žít možná několik let, ale prosperitu mít nebudou. Jde bohužel o velký rozsah poškození,“ okomentoval Pošefka.

Jelikož jde o alej, bylo by obtížné udržet stejnou linii, kdyby došlo k nejhoršímu a některé stromy se nepodařilo zachránit. „Alej se vysazuje ze stejně vysokých stromků, pokud by se nám nyní nepodařilo sehnat případně stejně vysoké stromy, které bychom tam mohli vysadit, tak by nastal výškový rozdíl, který by byl patrný spoustu let,“ vysvětlil Pošefka.

Policie obvinila zloděje už z osmi vloupání do domů a chat na Klatovsku

Vandalství odsuzují i obyvatelé města. „Park je krásně upravený, ale bohužel se tady schází různé skupiny lidí a pak to takhle vypadá. Myslím, že si sem ani v klidu nemohou jít lidi posedět. Tohle je ale něco strašného, takhle zničit mladé stromy,“ uvedla Klatovanka Barbora Matoušková.

Vandalským zásahem byla narušena architektonická myšlenka liniové výsadby stromů, bude nutné investovat finanční prostředky z městského rozpočtu pro nápravu poškození a vniveč přišla dosavadní práce všech, kteří se podíleli na vypěstování, výsadbě i následné péči o poškozené stromy.

Bohužel dle ředitele nejde o ojedinělý případ. „Poslední dobou se podobně věci odehrávají v Klatovech ve větší míře, ale v takovém rozsahu je to poprvé. To jsem za dobu, co jsem u technických služeb, nezažil. Nechápu to, stromy nikomu nepřekážely,“ uzavřel Pošefka.