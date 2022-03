Kubačák se ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu, přiznal. „Byl jsem po vlivem alkoholu, vypil jsem toho opravdu hodně. Lituji toho. Nechal jsem se vyhecovat. Nevím, co se to se mnou dělo. Střízlivého by mě to nikdy nenapadlo. Všichni jsme byli opilí, moc mě to mrzí. Přiznávám svoji vinu. Na úhradě škody jsem se domluvil s otcem, kterému to budu splácet z brigády,“ řekl u soudu obviněný mladík.

Díky tomu, že se ke všemu přiznal a byla již uhrazena i škoda v plné výši, navrhla státní zástupkyně podmíněné zastavení trestního stíhání. „Soud má za to, že byly splněny podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání a stanovuje se rovněž zkušební doba po dobu 12 měsíců, což je při spodní hranici,“ sdělil soudce Petr Sperk, který poznamenal i to, že s ohledem na trestný čin jako takový, a na to, že byl spáchán pod vlivem alkoholu, měl soud za to, že bylo minimálně vhodné, aby se konalo hlavní líčení, aby výchovný efekt trestního řízení byl pro obviněného co nejsilnější.

Všichni se vzdali práva na podání stížnosti.