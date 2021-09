Cizince převzali policisté z oddělení cizinecké policie, kteří muže umístili do policejní cely. V případě bude vedeno správní řízení o vyhoštění z území Evropské unie a policisté v současné době realizují další úkony.

Není vůbec jasné, kdy cizinec do auta dostal, řidič projížděl Řeckem, Makedonií, Srbskem, Maďarskem a Rakouskem až do České republiky.

"Ve čtvrtek přijel s nákladním vozidlem značky DAF s připojeným návěsem osmatřicetiletý cizinec do Sušice. Před desátou hodinou dopoledne v areálu firmy otevřel nákladový prostor vozidla a zjistil, že uvnitř se mezi vaky s krmnou rýží nachází muž a případ oznámil na policii. Policisté vyjeli na místo a cizinec neprokázal svoji totožnost, kdy nepředložil žádný doklad a pouze ústně uvedl jméno a příjmení," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policie ve čtvrtek vyjížděla k cizinci, kterého řidič objevil v nákladovém prostoru svého auta poté, co dorazil do areálu jedné firmy v Sušici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.