Věřil, že to je ta pravá, s níž by mohl žít. Jenže to se naivní muž, který pomáhá v charitě vozíčkářům a starým lidem, pořádně přepočítal. Místo lásky prožil dny hrůzy, na které nezapomene.

„Dívka, která se mi představila jako Pepina, mě seznámila se svým bratrem Robertem. A ten pak ke mně přijel s Martinem, o němž řekl, že je jeho brácha,“ vzpomínal u klatovského soudu Milan T. na začátek svého trápení. To ještě netušil, že Pepina není Pepina, ale Marie, a Robert se ve skutečnosti jmenuje Rudolf Janov (26) a není to její bratr, ale byl to tehdy její přítel, s nímž má děti. A právě Janov s kamarádem Martinem Tancošem (32) podle obžaloby Milana T. přiměli, aby si během pouhých čtyř dnů postupně vzal tři úvěry – na 45 tisíc, 78 tisíc a 150 tisíc korun. „Peníze jsem jim všechny odevzdal. Jen Pepině jsem dal 40 tisíc korun, na náš byt, protože jsem si na ni myslel, měl jsem ji rád. Oni mi za to ale vynadali,“ řekl soudu Milan T., který si vzal na úvěr ještě dva mobily a předal je obžalovaným. Ti se k němu také proti jeho vůli nastěhovali a odmítali byt opustit. „Měl jsem z nich strach, nevěděl jsem, co mám dělat,“ vysvětloval Milan T., který má podle soudní znalkyně inteligenci v pásmu podprůměru, je emočně zranitelný, naivní a snadno se podřídí.

VINU ODMÍTAJÍ

Oba mladíci, které spojuje to, že to důvěrně znají v kriminálu, nikde nepracují a jsou otci tří dětí, ale vinu odmítají. „Milan T. peníze utrácel za taxi, v hernách, barech, kam nás zval, skoro denně byl v night klubu. Asi 35 tisíc korun mi dal, ale byla to půjčka. Pak mi dal asi 15 až 20 tisíc, ale ty byly určeny na nábytek do jeho bytu,“ tvrdil Tancoš. Janov u soudu nevypovídal. Sice přišel do budovy, ale k líčení se nedostavil. „Byl tu, ale teď utekl,“ potvrdila jeho dnes již bývalá družka Marie, do níž se Milan T. zamiloval jako do Pepiny. Již dříve při výpovědi na policii ale Janov svůj podíl na trestné činnosti bagatelizoval, většinu peněz podle něj převzal Tancoš. „Naházel to do automatů, hrál je jako blázen,“ řekl Janov policistům.

Líčení bylo odročeno na únor. Oběma obžalovaným hrozí až pět let vězení.