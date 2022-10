Incident se odehrál letos na jaře kolem jedné hodiny ráno v rodinném domě na Plzeňsku. Miroslav B. (46), jehož tvář ani jméno nemůže redakce zveřejnit, se tehdy opilý dostal do konfliktu s manželkou, která je o 18 let mladší. Podle obžaloby chtěl sex, a to velmi drsně. Oznámil jí, že má 15 minut na to, aby se připravila, pak ji oš…. Odešel a když se vrátil, nedbal podle obžaloby na to, že drží jejich malého potomka. „Sdělil jí, že jestli si myslí, že ji přítomnost syna zachrání, že je na omylu. Vrátil se s expanzní samonabíjecí pistolí, plynovkou, přisedl na bobek k poškozené, která seděla i s nezletilým synem v náručí na matraci, k levému spánku, na čelo a pak opět ke spánku jí přikládal plynovku se slovy, že jestli nedá syna pryč a do 15 minut s ním nebude šu… až do rána, že ji odstřelí, znásilní, že je mu to jedno. Poškozená ho poté kopla do rozkroku, on v té chvíli odhodil plynovku na zem, dal jí facku a odešel,“ popsal státní zástupce Libor Řeřicha.