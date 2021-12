Nýrští policisté prověřují vloupání do rekreační chalupy v obci u Nýrska. V době od 20. do 24. prosince neznámý pachatel vnikl po poškození vchodových dveří do chalupy, kde vnitřní prostory prohledal a odcizil kytaru, samurajský meč s pouzdrem a z garáže vzal okružní a pokosovou pilu.