Užívala si sexu, děti doma hladověly. Jde před soud

Před soud posílá klatovské státní zastupitelství Lenku T. (35), která nechávala své tři dcery ve věku 11 až 15 let na ubytovně v Horažďovicích bez jídla i peněz. Dívky měly hlad a musely spoléhat na to, co jim dají sousedé.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv