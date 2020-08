„Krátce po půlnoci jsme přijali oznámení, že v restauračním zařízení v Nýrsku mělo dojít ke slovní a fyzické rozepři mezi dvěma muži, při které měl jeden z nich způsobit druhému řezné poranění střepem na krku. Útočník poté utekl,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

KREV SMÝVALI HASIČI

„Musel ho říznout pořádně, protože krev museli smývat ze silnice hasiči. Něco tak hrozného v Nýrsku nepamatuji,“ řekl jeden ze šokovaných obyvatel města.

Důvodem rvačky měla být žena jednoho z účastníků. „Ona to vždy vyprovokuje a manžel se pak pere kvůli ní. Když už ležel na zemi, útočník sebral střep a řízl ho pod krkem,“ uvedla žena z Nýrska, podle níž je v dané lokalitě rušení nočního klidu na programu každý týden. "Každý týden je slyšet hlasitá hudba, tentokrát i živá kapela. Spousta opilých lidí pak pobíhalo po mostě a v okolí náměstí. Kde vše začalo, to nevím, ale rvali se pak venku před barem. Útočník utekl po útoku mezi paneláky, kam ho sledovala policie i někteří muži. Někde vykopli prý i dveře, útočník se jim schovával. Pro zraněného přiletěl vrtulník, který přistál na hřišti. Naštěstí zde byl včas. Ještě že to muž přežil, vždyť mají pět dětí," pokračovala obyvatelka Nýrska.

Muže, jemuž útočník poranil tepnu, zachránili před vykrvácením svědci, kteří mu před příjezdem záchranářů poskytli první pomoc.

Policisté pachatele zanedlouho zadrželi. „Dík patří přítomným svědkům, kteří muže popsali a upřesnili směr, kterým utíkal. Policisté na základě výpovědí a stop určili ubytovnu, ve které by se mohl ukrývat, a v jednom z bytů ho také zadrželi,“ doplnila mluvčí.

Muž si včera převzal usnesení o zahájení trestního stíhání a byl také podán podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby.