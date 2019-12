Na pověru o božích mlýnech, které melou sice pomalu, ale přece jen melou, si mohli vzpomenout dva mladíci, kteří kradli v klatovském supermarketu.

Z místa sice zmizeli před příjezdem strážníků, ale ti je přece jen dopadli, a to kvůli tomu, že na sebe sami upozornili. Vše začalo tím, že si ostraha obchodu všimla mladíka, který odcizil sluchátka a strčil si je do bundy. Když spolu s kamarádem prošel bez zaplacení pokladnami, byli ostrahou zastaveni. Poberta sice sluchátka vydal, ale odmítl zaplatit pokutu i čekat na policii. Když dorazila hlídka na místo, byli už fuč a nalézt se je nepodařilo ani v okolí. Spravedlnosti ale neunikli. O hodinu a půl později městští strážníci zastavili ve Vídeňské ulici auto, jehož posádka se chovala podezřele. Vzápětí hlídka zjistila, že uvnitř sedí 23letý zloděj, jehož tvář znali z kamerového záznamu ze supermarketu, i jeho o 9 let starší kamarád, který tam byl s ním. Řidič vzal nohy na ramena, a tak byl na místo povolán i policejní psovod se psem. Zjistit identitu šoféra ale nebylo těžké, šlo totiž o 23letého syna majitele auta. Utekl, protože nevlastní řidičský průkaz. Zloděj půjde před přestupkovou komisi, postihu neunikne ani řidič.