V prvním případě se na ubytovně ve Stříbře dostali do konfliktu dva Ukrajinci. Čtyřiatřicetiletý cizinec zaútočil nožem na o deset let mladšího krajana. Na místo vyjeli policisté, kteří útočníka zadrželi, a samozřejmě zdravotnická záchranná služba, jež cizince bodnutého do břicha transportovala v kritickém stavu do Fakultní nemocnice Plzeň, kde ale svým zraněním podlehl. „Případ si převzali krajští kriminalisté. Nařídili soudní pitvu zemřelého. Na případu intenzivně pracovali a stále pracují. V pondělí zahájili trestní stíhání pachatele, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Dagmar Brožová. V úterý odpoledne by měl tachovský soud rozhodnout o tom, zda Ukrajinec, jemuž hrozí až 18 let vězení, bude vzat do vazby. V podobných případech je to běžná praxe.

Otazníky naopak stále panují kolem smrti dalšího muže z Ukrajiny, který skonal v bytě ve Strážnické ulici v Plzni. „Byli jsme na místo voláni kvůli bezvědomí. Náš lékař ale po příjezdu na místo musel konstatovat, že je muž již déle než hodinu mrtvý. Na místo byl proto povolán koroner a policisté,“ uvedla na dotaz Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Cizinec po pobodání na ubytovně zemřel, útočníka policie zadržela

Podle zdroje obeznámeného s případem byl muž před smrtí zřejmě zmlácen. V souvislosti s jeho skonem policie pátrá již od 1. ledna po dalším Ukrajinci, jenž se v bytě měl zdržovat. Jde o Ivana Yaremu, nar. 31. 7. 1986. Je vysoký zhruba 190 cm, hubené postavy, má krátké černé vlasy, krátké vousy (tzv. strniště) a na sobě by měl mít pravděpodobně tmavě modrou bundu bez kapuce. Pokud o něm máte informace, nepokoušejte se ho zadržet, ale volejte linku 158.