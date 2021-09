Lidé, kteří by poznali pachatele, se mohou se svými poznatky obrátit přímo na policisty Obvodního oddělení Klatovy, telefon 974 334 651, nebo své informace sdělit na linku 158, případně na jakékoli policejní služebně.

Na fotografiích a kamerových záznamech z bankomatů, které mají policisté k dispozici, by měli být zachyceni pachatelé této trestné činnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.