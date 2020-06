Krádež podsedáků se nevyplatila devětatřicetiletému muži z Klatov. Po zadržení policisty putoval rovnou do vazby, nekradl totiž poprvé.

„V Klatovech u kiosku odcizil sedm podsedáků z molitanu. Škoda byla 350 Kč. Po oznámení o krádeži policisté vyjeli na místo a podezřelého zadrželi i s podsedáky, které byly vráceny majitelce. Muže vyzvali k dechové zkoušce, kdy byl výsledek 2,09 promile alkoholu v krvi,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Muž byl umístěn do policejní cely. Jelikož byl na něj vydán i příkaz k dodání do výkonu trestu za předchozí krádeže, byl po vystřízlivění eskortován do věznice. V posledních třech letech byl odsouzen pro obdobný trestný čin.