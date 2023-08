Šimečka nejde nazvat neviňátkem ani omylem. V ČR se velmi rychle blíží ke dvěma desítkám soudních trestů, k tomu je třeba připočítat dalších sedm ve Velké Británii. Svobody si poslední dobou moc neužil. Ale že by se poučil a snažil polepšit, to se říct nedá. Byl venku z vězení jen pár měsíců, když spáchal skutky, kvůli nimž opět stanul před klatovským soudem. Tam ho přivezla eskorta z věznice, kde si aktuálně odpykává šestnáct měsíců.

Podle obžaloby odcizil v Klatovech z vnější strany vchodových dveří klíče, na nichž byl nejen klíč od domu, ale i od garáže a dalších prostor. „Po přelezení oplocení odemkl dveře od garáže, kde odcizil nejméně pět lahví whisky, vrtačku s příslušenstvím, dva dálkové ovladače od vrat, klíč od zaparkovaného Hyundai Santa Fe a dále vozidlo Škoda Superb včetně klíče, jenž byl uvnitř,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Michal Rendl s tím, že škoda přesáhla jeden a čtvrt milionu korun. Superb byl později vypátrán v Praze, zajištěn a vrácen majitelce. Šimeček podle informací Deníku policistům řekl, že ho prodal za pouhých deset tisíc korun, odmítl ale uvést komu.

Podle obžaloby se Šimeček dále vloupal v Klatovech do Peugeotu 2008, u něhož rozbil skleněnou výplň dveří, a odnesl si školní batoh, v němž byla peněženka s 1200 Kč, mikina, čip do školní jídelny, učebnice a další věci. Poté jednomu podnikateli zkazil Vánoce, když se o prvním svátku pomocí kamene a kopů proboural do jeho obchodu a odnesl si 60 kartonů cigaret, alkohol a čokolády. Vše završil tím, že po vyháknutí okna vnikl na zimním stadionu do šaten amatérských hokejistů a sebral jim výstroj a další věci. Pak už utnuli jeho řádění policisté, kteří ho zadrželi a soud ho vzal do vazby. Teď už si ale odpykává zmíněných 16 měsíců.

U soudu nezatloukal. „Doznávám se ke všem skutkům uvedeným v obžalobě, víc k tomu nemá cenu říkat, vše jsem uvedl na policii,“ prohlásil a požádal o uzavření dohody o vině a trestu. Se státním zástupcem se skutečně dohodl, což mu výrazně pomohlo. Rendl mu v obžalobě navrhoval ke zmíněným 16 měsícům přidat dalších 44, ale vzhledem k Šimečkově postoji se dohodli na trestu o rok kratším, tedy celkem 48 měsících. Senát v čele se soudkyní Martinou Šimánkovou dohodu schválil. „Trest je přiměřený,“ vysvětlila Šimánková. Šimeček, který si tak celkem odsedí rovné čtyři roky, také musí nahradit škodu ve výši cca 130 tisíc korun, se zbytkem byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občansko-právních. Verdikt je pravomocný.