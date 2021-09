Policisté z oddělení obecné kriminality od pondělí 30. srpna prověřují nedovolené pěstování rostlin konopí. A nešlo o žádné troškaře.

„Dva muži ve věku čtyřiačtyřicet a jednasedmdesát let v obci u Nýrska pěstovali v době od počátku měsíce dubna do současnosti na zahradě a ve foliovníku rostliny konopí. Mladší muž vypěstoval 57 rostlin velikosti od 55 do 240 cm a starší tři rostliny o rozměrech od 225 do 280 cm,“ informovala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Muži policistům rostliny vydali a ti je převezli ke znaleckému zkoumání.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

Podle trestního zákoníku kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.