Romská svatba, která se odehrávala v sobotu v restauraci u Klatov, se neobešla bez bitky, po které jeden z místních mužů skončil v nemocnici.

„Bohužel je to pravda. Kluci byli posilnění alkoholem a jeden ze sousedů je prý vyprovokoval a poprali se, přehnali to. Budu ještě vše zjišťovat, co se dělo. Je to velká ostuda, tohle by se nemělo dít. Budeme se modlit, aby vše dobře dopadlo. Je mi to vážně líto,“ řekl ženich Anton Pompa.

Incident se odehrál okolo 18. hodiny, kdy si měl místní muž stěžovat na hluk. „Tři účastníci svatby napadli muže ročník 1980, který utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Muži byli zadrženi a převezeni do policejní cely. Případ si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Muž utrpěl úraz hlavy, se kterým byl převezen nejprve do Klatovské nemocnice a následně do Fakultní nemocnice v Plzni,“ doplnila informace ohledně zranění mluvčí zdravotníků Mária Svobodová.