První případ podvodu šetří policisté ze Sušice. Neznámý pachatel 24. února zkontaktoval telefonicky 24letého muže, kdy k hovoru užil telefonní číslo jedné z tuzemských bank. Poškozený tak netušil, že nejedná se zástupcem banky, ale s podvodníkem. „Ten jej informoval, že došlo k nabourání jeho účtu neznámým pachatelem a k pokusu převodu peněz do zahraničí. Dále muže vyzval, aby pomocí aplikace poskytl vzdálený přístup do počítače a také údaje ke své platební kartě, což poškozený učinil. Poté ve svém internetovém bankovnictví potvrdil transakci, kterou podvodník převedl více než 17 tisíc korun na jiný účet,“ popsala policejní mluvčí Iva Vršecká.

Policisté zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestných činů podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Další případ se stal jen o několik dní později v Klatovech. Osmašedesátiletá žena prodávala na internetovém bazaru domácí spotřebič. Ozval se jí zájemce, který jí přes mobilní aplikaci zaslal odkaz. Žena na něj klikla a v odkazu vyplnila nejen údaje ke své platební kartě, ale i přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Pak už jen mohla sledovat, jak neznámý pachatel převedl téměř 42 tisíc korun z jejího spořicího účtu na běžný účet a tyto peníze pak vybral v bankomatu. I zde policisté zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestných činů podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Poslední podvod, který klatovští policisté šetří, se týká investic. „Neznámý pachatel se telefonicky spojil s 57letým mužem a přesvědčil jej, aby prostřednictvím internetových stránek prováděl investice. Pod záminkou, že mu vyplatí výnosy z investic, muže přesvědčil, aby mu umožnil vzdálený přístup do počítače i do internetového bankovnictví. Z něj následně v několika platbách odcizil více než 185 tisíc korun,“ sdělila mluvčí s tím, že zde policisté zahájili úkony pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Po pachatelích policisté intenzivně pátrají.