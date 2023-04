Čtyři odhalené pěstírny na Domažlicku, Klatovsku i Plzeňsku, zabavené sta tisíce korun, samopal s náboji, auta a další věci. To vše je výsledek domažlických specialistů a Toxi týmu, kterým se podařilo dotáhnout další případ drogové kriminality do konce. Čtyři osoby skončily ve vazbě, mezi nimiž byla i jedna žena.

Zabavené věci při policejní protidrogové akci. | Foto: PČR

Krajští kriminalisté TOXI týmu v těsné spolupráci s domažlickými specialisty po linii Toxi zaznamenali další mimořádný úspěch na úseku potírání drogové kriminality. Od loňského roku měli rozpracovaný náročný případ napříč třemi okresy, který díky dlouhodobé intenzivní práci dovedli v těchto dnech do zdárného konce. „Nalezli čtyři indoor pěstírny konopí, ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadrželi čtyři osoby, provedli sedm domovních prohlídek a deset prohlídek jiných prostor. Při prohlídkách bylo zajištěno 1200 rostlin konopí, 300 tisíc korun v hotovosti, kriminalisté také zajistili šest motorových vozidel, jeden motocykl, tři nákladní vozy komponentů a nelegálně držený samopal se stovkami nábojů,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Pěstírny byly odhaleny na Domažlicku (Ostromeč), Klatovsku (Měčín) a Plzeňsku (Kyšice, Všekary).

Rekonstrukce kina v Horšovském Týně končí v dubnu, chystá se slavnostní otevření

Tři muže ve věku 47 let, 43 let a 41 let (Ukrajinec) a ženu Ukrajinku ve věku 41 let kriminalisté obvinili ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy formou spolupachatelství.

Kriminalisté podali státnímu zástupci se spisovým materiálem podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval, a tak jsou obvinění stíhání vazebně.