Syn napadl otce železnou tyčí, nyní už ho nechce nikdy vidět

„Otce už nebudu nikdy kontaktovat, nedopadlo by to dobře.“ To řekl soudu narkoman Martin M. (27), který jen obviněn z toho, že napadl svého otce Radka M. z Klatovska železnou tyčí. Pobyt v léčebně ho prý změnil.

Líčení s Martinem M. se konala formou videokonference mezi soudní síní a dobřanskou nemocnicí. | Foto: Deník/Milan Kilián

Otec se syna tak bál, že si na obranu pořídil i pistoli a jeho družka Alena K. se kvůli strachu vyzbrojila pepřovým sprejem a nožem. Martin M. byl bezproblémový do doby, kdy propadl drogám. Pak otce opakovaně napadal, vyhrožoval mu a okrádal ho. Vše vygradovalo ale napadením železnou tyčí. „Krvácel jsem a hodně to bolelo, ale naštěstí se mi podařilo vzít do ruky zbraň a on utekl,“ řekl Radek M. u klatovského soudu. „Koukali jsme na zprávy, když přiběhl, bylo to strašně rychlé. Přese mě a stolek ji napálil Radkovi do břicha. Ten zařval, pak ale sáhl po pistoli, ovšem nevystřelil. Já volala policisty a záchranku,“ líčila Alena K. a dodala, že mladíkovi je „fet“ přednější než vše ostatní a že i jí předtím opakovaně vyhrožoval. Pokřikoval na všechny kolem v obchodě, nadýchal 3,5 promile Přečíst článek › Martin M. je od útoku v psychiatrické nemocnici v Dobřanech, a tak se líčení konalo formou videokonference. „Zamyslel jsem se tady nad sebou a nad tím, co dál se životem. Pobyt tady je pro mě ponaučením i trestem. Už nikdy nebudu kontaktovat svého otce, protože to nikdy nedopadne dobře,“ řekl Martin M. Změna v jeho chování se projevila i dle zprávy od psychiatrické nemocnice. Podle níž byly ze začátku problémy, ale nyní dodržuje abstinenci, ve skupinách ochotně spolupracuje, je kritický i ke svému chování před léčbou, což předtím nebyl. Prošel kompletním programem léčby a další prý není nutná, jelikož už by žádné další změny dosaženo nebylo. Pokud by od soudu dostal nepodmíněný trest je schopný ho vykonat. Hrad Kašperk je nejkrásnější známkou roku 2020 Přečíst článek › O tom, jaký trest ale padne, rozhodne soud až při dalším líčení, jelikož byl ještě vyžádán dodatek je znaleckému posudku. Martinovi M. hrozí až tříletý nepodmíněný trest, navíc po něm Radek M. požaduje částku 200 tisíc korun a Alena K. 100 tisíc korun.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu